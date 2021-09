180도 기름에 호떡 던진 60대 입건…가게 주인 "끝까지 째려보더라"

피해자 신체 부위에 2~3도 화상 입어

[아시아경제 임주형 기자] 자신의 요구를 거절했다는 이유로 끓는 기름에 호떡을 던져 가게 주인에게 화상을 입힌 60대가 경찰 조사를 받고 있다.

대구 강북경찰서는 상해 혐의로 60대 남성 A 씨를 불구속 입건했다고 9일 밝혔다.

앞서 A 씨는 지난 5일 대구 북구 동천동 한 호떡 가게에서 뜨거운 기름에 호떡을 던져 주인에게 화상을 입힌 혐의를 받는다. 당시 기름 온도는 180도에 달하는 아주 뜨거운 상태였던 것으로 전해졌다.

가게 주인 B 씨는 끓는 기름을 맞아 오른쪽 손등, 어깨, 가슴 등 여러 신체 부위에 화상을 입었다. 그는 넓은 부위에 걸쳐 2도 화상을 입고, 심한 부위에는 3도 화상 진단을 받아 근처 병원으로 이송돼 입원 치료를 받고 있다.

당시 A 씨는 이 호떡집에서 호떡 2개를 주문한 뒤, 일행과 함께 나눠 먹겠다며 호떡을 잘라달라고 요구했다. 그러나 B 씨는 가게에 부착된 '커팅 불가' 표시를 안내하며 A 씨의 요구를 거절했다. 그러자 A 씨는 화를 내며 욕설과 함께 호떡을 튀기는 기름통 안에 던졌다.

경찰 조사에서 A 씨는 '기름통에 던지려는 고의는 없었고, 기름이 어디로 튈지 몰랐다'라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 피해자 진술, 당시 상황을 포착한 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 종합해 사건의 구체적 발생 경위를 수사할 방침이다.

한편 피해자 B 씨는 A 씨가 반성하는 태도를 보이지 않는다며 엄벌을 촉구했다.

그는 9일 '세계일보'와 인터뷰에서 "가해자는 끝까지 째려보기만 하고 경찰 앞에서도 당당했다"라며 "강력한 처벌을 받았으면 좋겠다"라고 토로했다.

현재 입원 치료를 받고 있는 B 씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 몸 상태에 대해 전하기도 했다. 그는 "상처가 진행되면서 통증도 더 진해지는 등 힘들어지고 있다"면서도 "치료 잘 받아서 이른 시일 내에 복귀할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

