보성군, 조성면희망드림협의체 안전 디딤판 설치

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 조성면 희망드림협의체(위원장 손말이, 유래준)가 전날부터 지역내 취약계층 22가구에 생활 불편 해소, 편의시설 제공, 안전한 주거환경 개선을 위해 디딤판 설치 봉사활동을 전개했다고 10일 밝혔다.

유래준 조성면 희망드림협의체 공동위원장은 “토방과 마루높이의 차이로 어르신들이 활동하기에 불편함을 느끼셨는데 디딤판 설치로 토방을 오르내리기 수월해져 마음이 놓인다.”라며 “앞으로도 이웃들의 생활 속 불편 사항 해소를 위해 지속적인 봉사활동을 추진하겠다”고 말했다.

손말이 조성면장은“바쁘신 가운데 이웃사랑 실천에 함께해준 조성면 희망드림협의체에 진심으로 감사드리며 앞으로도 복지 사각지대 없는 조성면을 위해 애쓰겠다”고 했다.

