통상교섭본부장 "美 외투기업, 백신 등 공급망 안정화 기여해달라"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 미국계 외국인투자기업들과 만나 소재·부품·장비(소부장) 및 백신의 공급망 안정화에 기여해달라고 10일 요청했다.

여 본부장은 이날 서울 여의도 주한미국상의(암참) 회의실에서 암참과 퀄컴코리아, 한국3M, 한국화이자 등 미국계 외투기업과 취임 후 첫 간담회를 개최한 자리에서 이 같이 밝혔다.

이 자리에서 정부는 지난 5월 한미 정상회담 성과의 후속 조치로서 핵심 소부장의 공급망 강화와 글로벌 백신 허브 구축에 외투기업들의 적극적인 기여를 당부했다. 통상과 산업, 에너지, 기술, 무역과 투자가 서로 융합해 시너지를 모색하는 '국부창출형 통상정책'에 대한 외투기업들의 적극적인 협조 또한 요청했다.

여 본부장은 "코로나19에도 올 상반기 국내 외국인투자가 역대 2위의 사상 유례없는 최대 실적을 거뒀다"며 "특히 미국의 대한(對韓) 투자는 전년 대비 20.3% 증가한 21억1000만달러(약 2조5000억원)를 기록하며 긍정적 발전을 이루고 있다"고 언급했다. 아울러 "정부는 규제 개선 노력과 함께 코로나19 관련 기업인 출입국 지원 등 안정적인 투자환경 조성에 힘써왔으며 첨단기술에 대한 지원을 강화하는 등 정책적인 노력을 이어갈 것"이라고 강조했다.

그는 "주한상의, 외투기업 등이 참여하는 '외국인투자가 자문그룹(Foreign Investment Advisor Group)'을 구성해 다양한 외국인투자가들과 적극적으로 소통하겠다"고 덧붙였다.

