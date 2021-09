광주 남부소방서 '안전한 추석명절 보내기' 화재예방 캠페인

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 양림동 펭귄마을, 이장우 가옥 일원에서 안전한 추석명절 보내기 화재예방 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 추석 명절을 맞아 의용소방대원과 함께한 캠페인으로 안전한 추석명절을 보내기 위해 시각적 효과를 활용한 플래카드를 게첨하고 피켓 등을 활용하여 시민들에게 화재에 대한 관심을 유발하고 경각심을 일깨우기 위하여 실시되었다.

주요 내용은 ▲주택용 소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 선물하기 홍보 ▲소소심 소방안전교육 ▲좁은 골목길 소방통로 확보 등이다.

이번 캠페인은 코로나19 감염 예방수칙을 철저히 준수하며 직접적인 접촉을 최소화하기 위한 비대면 방식으로 진행됐다.

남부소방서 김행모 예방안전과장은 "추석 연휴를 앞두고 화재 예방에 대한 중요성이 더욱 높아지고 있다"며 "온 가족이 행복한 명절을 보낼 수 있도록 소방시설 점검 등 화재 예방에 힘써주시길 당부드린다"고 전했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr