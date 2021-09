[아시아경제 이선애 기자] 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 9,530 전일대비 170 등락률 -1.75% 거래량 200,852 전일가 9,700 2021.09.10 13:04 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-3일경영정상화 속도내는 한진重스푸트니크 개량!! 이수앱지스 후속 역대급 황제주!! close 은 조달청(남해어업관리단)과 1900t급 하이브리드 국가어업지도선 3척 건조사업 수주계약을 9일 체결했다고 10일 공시했다.

계약금액은 912억원으로 최근 매출액의 5.38%에 해당한다. 계약종료일은 오는 2023년 12월28일이다.

