SC제일銀, '파트너스론' 판매 100억원 기념…"금리 3%P 깎아드려요"

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행은 ‘파트너스론’ 판매 100억원 돌파를 기념해 우대금리 이벤트를 제공한다고 10일 밝혔다.

이벤트 기간 파트너스론에 가입(한도 약정) 완료하면 3%포인트의 금리 할인 혜택을 부여한다. 연 6.5%였던 상품을 3.5%(대출약정기간 최초 3개월 적용)로 이용할 수 있다. 선착순 가입 50개 업체는 10만원 상당의 모바일 신세계 상품권을 증정한다. 이벤트는 오는 10월29일까지 실시한다.

파트너스론은 온라인 마켓 플랫폼의 거래중개시스템에 입점한 온라인 셀러(입점 판매자)가 이용대상이다. 온라인 마켓 운영업체로부터 지급받을 정산 예정금액을 SC제일은행이 온라인 셀러에게 선지급해준다. 이후 SC제일은행이 셀러를 대신해 정산금을 온라인 마켓 운영업체로부터 지급받으면 대출은 자동 상환된다. 온라인 마켓에서 판매 후 최대 90일 가량 걸리던 정산을 판매 다음 날부터 받을 수 있어 편리하게 이용할 수 있다.

대출 신청 대상은 6개 제휴 온라인 마켓(인터파크·티몬·위메프·롯데쇼핑·SSG닷컴·CJ오쇼핑) 중 입점한 판매자다. 개인 및 법인 사업자로 사업기간 1년 이상이면서 연 매출액 250억원 이내여야 한다. 대출금리는 셀러의 신용점수와 관계없이 고정금리로 부여되며 최대한도는 10억원이다.

김광춘 SC제일은행 비즈니스뱅킹사업부문장(상무보)은 “e-커머스 시장을 주도하는 MZ세대가 파트너스론에 쉽게 접근할 수 있는 환경을 만든 게 주효한 것 같다”며 “유동성 공급에 어려움을 겪는 중·소상공인에게 도움이 되길 바란다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr