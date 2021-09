권익위에 국민지원금 이의신청 '하루 1.3만건' 쇄도

전현희 권익위원장, 라디오 출연해 언급

추석 농·축·수산물 공직자 선물가액 20만원 상향 "불가"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 국민권익위원회로 접수된 국민지원금 이의신청 건수가 나흘 만에 5만 건을 넘어선 것으로 나타났다.

전현희 권익위원장은 10일 MBC라디오에 나와 "지난 6일부터 권익위 국민신문고에 이의신청 창구를 개설했는데, 어제 오후 6시까지 약 5만4000 건이 접수됐다"며 "하루 1만3000 건에 해당하는 많은 숫자"라고 말했다.

전 위원장은 "작년 소득을 기준으로 지급대상을 선정했는데 '최근에 폐업해 올해는 소득이 크게 줄었다'며 기준을 재검토해달라는 요청이 많았다"고 설명했다.

이의신청은 권익위 외에도 각 지역 주민센터 등에서도 할 수 있으며, 이의신청 내용을 수용할지는 각 지방자치단체가 판단한다.

한편, 전 위원장은 올해 추석 농·축·수산물 선물 금액을 10만원에서 20만원으로 올려달라는 일각의 요청에 대해서는 "국민이 동의하지 않는 부분이 있으며 자꾸 기준을 변경하면 청탁금지법의 취지가 훼손될 수 있다"며 변경불가 입장을 고수했다.

