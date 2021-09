[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 훔친 차를 운전하다 주차된 차량을 잇따라 들이받고 도망간 10대들이 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 차량을 훔쳐 운전하다가 주차된 차량 4대를 들이받고 도주한 혐의(절도 등)로 10대 3명을 붙잡아 조사 중이라고 10일 밝혔다.

이들은 이날 오전 5시께 광주광역시 북구 오치동 한 도로에서 무면허 운전을 하다가 주차된 차량 4대를 들이받은 후 차량을 버리고 도망간 혐의를 받는다.

운전한 차량은 지난 8일 전남 나주시에서 도난 당한 차량으로 알려졌다.

경찰은 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.

