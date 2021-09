◆당신은 행복해지려고 이혼을 결심했다= 비혼·이혼·졸혼 등으로 1인 가족이 주목받는 시대. 행복한 홀로서기를 위해 필요한 지식을 담았다. 이혼전문변호사인 저자가 16년간 현장에서 쌓아온 풍부한 상담과 소송 사례도 소개한다. "이혼은 더 이상 비극 서사가 아니다."(이인철 지음/민음인)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr