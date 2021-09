필리핀 두테르테, 내년 부통령 선거에 집권당 후보 출마

[아시아경제 김유리 기자] 로드리고 두테르테 필리핀 대통령이 내년 5월 정·부통령 선거에 집권당의 부통령 후보로 출마한다.

필리핀 집권당 'PDP 라반'은 8일(현지시간) 전당대회를 열고 두테르테를 내년 부통령 후보로 지명했다고 주요 외신이 보도했다.

그러나 두테르테의 최측근인 크리스토퍼 고 상원의원은 대통령 후보 지명을 거절했다. 고 상원의원은 대통령 후보로 지명된 후 "변화를 이어가기 위해서는 두테르테 대통령에 필적하는 무게를 지난 사람을 찾아야 한다"며 불출마 의사를 밝혔다.

이에 따라 PDP 라반이 다음달 대통령 후보 등록 시한에 앞서 후보를 내세울 수 있을지 불투명한 상황이라고 외신은 전했다.

다른 대통령 후보로는 이날 오전 대통령 출마 의사를 밝힌 판필로 락손 상원의원이 거론된다. 그러나 락손 상원의원은 여론조사에서 하위권을 달리고 있다.

두테르테 대통령의 딸인 사라 다바오 시장도 잠재적인 대선 후보로 떠오르고 있다. 사라 시장은 수시로 대선 출마 의향을 드러냈으나 다른 정당 소속이다.

필리핀 대통령은 6년 단임제로 대통령과 부통령은 선거를 통해 따로 선출한다.

