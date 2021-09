유럽, 작년 이어 올해 '가장 더운 여름'…이탈리아 48.8도

[아시아경제 김유리 기자] 올 여름 유럽은 관측 사상 가장 더웠던 것으로 나타났다.

미국 CNN은 7일(현지시간) 유럽연합(EU) 코페르니쿠스 대기 감시 서비스(CAMS) 보고서를 인용해 유럽이 올 여름 역대 가장 무더웠다고 전했다. 보고서에 따르면 6월 초부터 8월 말까지 유럽의 평균 기온은 극심한 더위가 찾아왔던 2010년과 2018년과 비교해 섭씨 0.1도가 더 높았다. 장기적으로 1991~2020년 평균 기온과 비교하면 약 1도가 더 높다.

유럽은 지난해에도 기후 변화에 따른 기온 상승으로 가장 더운 여름을 기록한 바 있다. CNN은 올해의 경우 지역에 따라 기온 상승에 차이를 보였다고 전했다. 남유럽은 역대 최고 기록을 경신했으나 동유럽은 평균보다 소폭 높았고, 북유럽은 평년보다 기온이 낮았다는 설명이다.

이탈리아 시칠리아 지역은 지난달 11일 기온이 48.8도까지 올라 역대 최고 기록을 경신했다. 세계기상기구(WMO)가 이 기록을 공식 확인하면 이는 유럽에서 기록된 가장 높은 온도다. 종전 최고 기록은 1977년 그리스 아테네에서 기록된 48도였다.

이번 더위는 스페인에 영향을 준 고기압과 관련이 있으며 그리스·터키의 산불에도 영향을 끼쳤다.

그린란드는 지난달 14, 15일 역대 세 번째로 영상 기온을 기록했다. 그린란드에는 사상 처음으로 눈이 아닌 비가 내렸고, 빙상에서 70억t의 물이 녹아 내렸다.

