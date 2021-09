정부 "단계적 일상 회복, 11월부터 검토 가능할 듯"

[아시아경제 이춘희 기자] 방역 당국이 오는 11월 정도부터는 '단계적 일상 회복'을 위한 방역 체계 전환이 가능할 것으로 내다봤다. 전 국민의 70% 이상이 코로나19 백신을 접종을 완료한 후에 전환을 시작하겠다 것이다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 8일 오전 코로나19 중앙재난안전대책본부 정례 브리핑에서 "11월부터는 본격적으로 단계적 일상 (회복) 방안들을 검토할 수 있는 상황이 될 수 있지 않을까 기대하고 있다"며 이 같이 밝혔다.

손 반장은 "1차적으로 예방접종이 확대됨에 따라 예방접종의 전파 차단 효과와 위중증·치명률 감소 효과들이 본격화할 것으로 기대하고 있다"며 이 같은 발언의 배경을 전했다. 그는 이어 "10월 말이 되면 전 국민의 70%가 완전 접종하게 되는 시기"라며 접종 후 항체가 생성되는 시기인 2주를 감안해 11월부터 검토를 본격화할 수 있을 것으로 내다봤다.

다만 이날 0시 기준 확진자가 다시 2000명을 넘어서는 등 4차 대유행의 확산세가 쉽사리 잡히지 않더라도 방역체계 전환 시점을 예방접종률에 맞춰 진행할 것이냐는 질의에 대해서는 "방역 상황도 상당히 중요하다"며 "그런 점에서 9월의 방역 관리가 굉장히 중요하다고 판단하고 있다"고 답했다. 그는 이에 대해 "예방 접종의 전파 차단 효과와 위중증 감소 효과들이 본격화되는 것과 맞물려 11월부터 일상회복 방안들을 적용한다는 판단이기 때문"이라고 덧붙였다.

한편 방역 당국은 해외의 '위드 코로나'와 달리 정부는 '단계적 일상회복 방안'을 추진할 것이라며 단계적이고 점진적인 방역 체계 전환을 추구할 것임을 재확인했다.

손 반장은 "위드 코로나라는 개념이 사회적 거리두기를 급격히 완화하거나 폐지하는 것을 의미하는 개념이면 그렇게 진행되기는 어렵다"며 "(방역 체계 전환은) 단계적으로, 점진적으로 추진돼야 할 것"이라고 전했다.

또 일각에서 제기하고 있는 계절 독감 수준의 코로나19 관리론에 대해서는 "최근 국민인식조사에서 62%의 국민이 연간 1000명 이하의 사망자가 일상 회복의 중요 전제조건이라고 답변했다"며 반면 "계절독감 수준에 대한 동의는 21%에 불과했다"고 이를 일축했다.

