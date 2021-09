광주 서구보건소 "코로나 검사 접수, 집에서도 가능해요"

QR코드 이용 전자문진 도입

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 QR코드를 이용한 전자문진을 지난 8월 도입했다고 8일 밝혔다.

코로나19 검사 대기자들의 대기 시간을 줄이고 의료진-검사자 간의 불필요한 접촉으로 인한 교차감염을 방지하기 위해 도입했다.

이로써 QR코드를 이용한 전자문진을 통해 기존에 수기 문진표 작성으로 검사자의 정보 오류를 보완할 수 있고, 검사자는 전자문진 작성후 간단한 본인 확인만 거친 후 검사를 받을 수 있어 대기시간을 줄일 수 있게 됐다.

전자문진을 통한 검사는 서구청 공식 홈페이지 접속 → 메인 화면에 코로나19검사 전자문진표 작성 클릭 → 문진표 작성 후 제출 → 선별진료소 방문해 본인 확인 후 검사 과정으로 진행된다.

서구청 홈페이지 외에도 공식 SNS(페이스북·인스타그램) 등을 통해서도 QR코드, url 주소 확인이 가능하다.

모바일이 익숙하지 않은 분은 서구보건소 방문 후 입구에 배너, 현수막, 안내문을 통해서도 전자문진표 작성이 가능하며, 직원이 태블릿PC를 이용하여 문진할 수 있다.

전자문진표는 작성 후 24시간 이내에 방문해야 하며, 집에서나 차에서도 간편히 작성할 수 있다.

서대석 서구청장은 “전자문진 도입을 통해 유행하는 변이바이러스에 대비한 의료진-검사자의 교차감염을 차단하고 검사자들의 대기 시간을 줄여 주민들의 피로감을 해소할 수 있는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

서구보건소 선별진료소 운영시간은 연중무휴로 오전 9시~오후 6시이며 방문자들은 소독시간인 오전 11시30분부터 오후 1시를 제외한 시간에 방문하면 검사가 가능하다.

