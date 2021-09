진도군, LPG 배관망·전선 지중화 등 동시 추진…예산 2억원 절감

3가지 사업 동시 추진, 이중 굴착 방지로 주민 불편 최소화

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 진도군이 LPG 배관망 보급, 진도읍 시가지 밝은 거리 조성·전선 지중화 사업을 동시 추진해 2억 원의 예산을 절감했다.

8일 군에 따르면 한전 등과 협의를 통해 진도읍에서 추진하는 3개 사업을 통합 추진, 주요 시가지 이중 굴착을 방지해 2억원의 예산 절감하고 공사 기간을 2개월 단축하면서 주민 불편을 최소화했다.

LPG 배관망 보급사업은 주민의 반대로 일시 중지됐지만 지난 2019년부터 주민설명회 개최, 선진지 견학, 홍보물 제작·배포 등 지속적인 주민 의견 수렴 후 사업 추진을 본격 시작했다.

하지만 공사 구간이 46㎞에 달하고 진도읍 시가지 굴착공사가 꼭 필요해 군은 주민들이 겪을 교통 불편과 공사 소음을 줄이기 위해 도로 굴착이 필요한 타 기관 사업과 연계 추진할 방안을 검토했다.

군은 한전 전선 지중화 사업과 진도읍 주요 시가지 밝은 거리 조성사업을 병행 추진하기 위해 실무자 협의를 거쳐 기관별 개별 공사 일정, 굴착 구간 통합 관리를 해 예산 절감과 함께 공사 기간을 단축했다.

진도군 행정과 관계자는 “지역 발전을 위한 개발사업 추진 시 소통과 협업을 통한 적극·혁신 행정으로 예산 절감과 함께 주민 불편 최소화를 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

