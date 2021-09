GS25, 화성시 다문화 아동·청소년 급식 지원처로 선정

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일과 화성시는 8일 화성시청에서 ‘이주배경 아동·청소년 지원 지역연계 시범사업을 위한 협약식’을 체결했다고 밝혔다.

이번 시범사업의 목적은 비대면 수업의 확대 등으로 취약한 환경에 처한 이주배경 다문화 아동·청소년들에게 급식을 지원하기 위함이다. 급식 지원을 받은 아동·청소년들은 지역내 GS25에서 1일 최대 6000원 금액 내에서 도시락·우유 등을 구매할 수 있다.

GS리테일은 시범 사업이 종료되는 12월까지 이주배경 아동·청소년들이 충실한 한끼를 구매하는 데에 불편함이 발생하거나 차별을 겪지 않도록 급식비 카드 결제 시스템을 연동하고 사용처임을 알리는 한편 이후 사업 연장 시에도 적극 참여키로 했다.

GS리테일 관계자는 “다문화 가정이 지속적으로 늘며 최근 학령기의 다문화 청소년들도 100명 중 3명에 육박했다”며 “이번 협약식이 취약 계층의 다문화 청소년들을 위해 GS25가 공익적 소매 플랫폼으로서의 기능을 더 확대하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr