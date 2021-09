[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행이 연 최고 1.4% 정기예금을 특별판매한다고 8일 밝혔다.

특판 대상 정기예금은 1년제 퍼스트정기예금이다. 이번달 중 영업점을 방문하는 첫 거래 개인 고객으로, 입출금식 예금과 정기예금에 함께 가입하면 된다.

입출금식 예금을 30만원 이상 가입한 고객이 퍼스트정기예금에 1억원 이상 가입하면 연 1.4% 금리가 부여된다. 100만원 이상 1억원 미만일 경우 연 1.35% 금리를 적용한다.

배순창 SC제일은행 수신상품부장은 “까다로운 조건 없이 경쟁력 있는 금리로 여유자금을 운영할 좋은 기회”라며 “SC제일은행과의 첫 거래를 통해 다양한 예금 상품을 경험해보기를 바란다”고 강조했다.

