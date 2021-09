국군 무찌르는 내용의 中영화 '금성대전투' 상영 허가…野대선주자, 강력반발

유승민 "국민 부끄럽게 하지 마라"

최재형 "인민군 영웅시 한 영화 보여주는 의도가 뭐냐"

원희룡 "즉각 철회하라"

[아시아경제 나주석 기자] 6.25 전쟁 당시 휴전 직전 중공군을 영웅시한 영화 ‘1953 금성대전투(원제 ‘금강천’)‘ 수입을 영상물등급위원회(영등위)가 허락한 것을 두고서 야권 대권주자들이 비판을 쏟아냈다.

7일 유승민 전 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "영상물등급위원회가 6·25전쟁 당시 중공군의 침략을 미화한 중국 영화 ‘1953 금성 대전투’에 대해 관람 등급을 부여했다고 한다"며 "충격이 아닐 수 없다"고 지적했다.

유 전 의원은 "’한국은 작은 나라, 중국은 높은 산봉우리‘라고 하던 문재인 대통령의 굴욕적인 발언은 아직도 국민들 속을 부글부글 끓게 하고 있다"면서 "이것도 모자라 대한민국을 침략한 중공 찬양 영화를 우리 안방에서 보라는 것이냐"고 비판했다.

그는 "사드 배치 이후 중국은 지금까지 한한령을 유지하면서 한국의 드라마나 영화를 배척하고 있다"며 "중국 정부에 굴욕적인 태도로 일관하는 게 문재인식 ‘상호주의’냐"고 꼬집었다. 유 전 의원은 "대한민국은 문재인 정부가 생각하는 것 보다 훨씬 ‘큰 나라’"라면서 "더이상 나라와 국민을 부끄럽게 하지 말라"고 강조했다.

국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장도 1953 금성 대전투는 "중국 포털사이트 ‘바이두’에 항미원조(抗美援朝) 70주년을 기념해 제작했다고 소개된 그 영화"라면서 "영화 포스터에는 ’미군의 무자비한 폭격과 함께 북진 야욕에 불타는 한국군의 대규모 공세가 시작된다. 인민군 공병대는 결사 항전을 준비했다. 금강천을 한국군 사단의 피로 물들인 인민군 최후의 전투’라고 적혀 있다"고 소개했다.

그는 "도대체 전쟁을 도발한 게 누구냐"며 "영화는 전사자 1701명, 부상자 7548명, 포로와 실종자가 4136명이었던 금성전투를 철저히 중국과 북한의 시각으로 제작한 것"이라고 지적했다. 최 전 원장은 "영화에 대한 판단과 비판은 시청자들의 몫이지만 청소년들에게 침략 전쟁에 가담한 중국 인민군을 영웅으로 묘사한 영화를 보여주는 의도가 도대체 무엇이냐"고 성토했다.

원희룡 전 제주도지사 역시 "이 영화의 가장 큰 문제점은 역사를 왜곡했다는 점"이라며 "이처럼 역사를 왜곡한 영화가 어떻게 영상물등급위원회의 심의를 통과했는지 많은 국민들은 어이가 없을 뿐"이라고 비판했다.

원 전 지사는 "(이 전투로) 국군은 금성 주둔지에서 후방으로 약 4km 밀려 우리 땅이 될 수 있었던 영토 193㎢를 잃었다"며 "이처럼 대한민국의 아픈 역사를 ‘금강천을 한국군 사단의 피로 물들인 인민군 최후의 전투’로 미화한 영화를 어떻게 대한민국 한복판에서 상영할 수 있냐"고 꼬집었다.

그는 "문재인 정권은 출범 이래 줄곧 굴욕적 친중 외교를 지속함으로써 국민의 가슴에 비수를 꽂은 데 이어 또 한 번 이 나라 국민과 호국영령에게 아픈 상처를 안겨주고 말았다"며 "명분도 성과도 없는 일방적인 친중행각을 즉각 중지하고 역사를 왜곡한 중국 영화 ‘1953 금성 대전투’ 국내 상영을 즉각 철회하라"고 요구했다.

