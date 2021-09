모더나 139만3000회분 추가 도착

당초 약속보다 114만회분 더 들어와

전날 136만건 접종…역대 최대치

[아시아경제 서소정 기자] 미국 제약사 모더나의 코로나19 백신 139만3000회분이 7일 추가로 들어온다.

강도태 중앙재난안전대책본부 1총괄조정관은 이날 "오늘 모더나사의 백신 약 139만3000회분이 추가로 도착할 예정"이라며 "8월23일 이후 약 815만2000회분의 모더나 백신이 도입되는 것"이라고 밝혔다. 이는 우리 정부의 항의방문 이후 모더나가 9월 첫째 주까지 공급하기로 약속한 701만회분보다 114만회분가량 많은 물량이다.

강 조정관은 "어제까지 백신 1차 접종자 수는 3000만명을 넘어선 3074만명으로 이는 전 국민의 59.9%, 18세 이상 성인 인구의 69.6%에 해당한다"고 말했다. 전날 하루에만 136만4815건의 백신 접종이 이뤄지며 역대 최대치를 경신했다.

그는 "정부는 추석 전 1차 접종률 70% 달성을 위해 차질 없는 백신도입, 백신 이송체계 효율화, 안전한 백신 유통관리 등에 총력을 기울여 나갈 것"이라고 덧붙였다.

8일에는 개별 계약된 화이자 백신 342만8000만회분과 한·루마니아 백신 협력에 따른 화이자 백신 52만6500만회분, 모더나 백신 45만회분이 들어올 예정이다.

