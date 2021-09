신한금융투자, ESG 기업 주식담보대출 금리 우대 이벤트 실시

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 ESG 기업 주식을 보유한 고객을 위해 금리 우대 이벤트를 12월 31일까지 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 ESG 컨센선스를 기준으로 선정한 60개 기업을 보유하고 있는 비중에 따라 주식담보대출 금리를 우대받을 수 있다. 신한금융투자 리서치센터는 지난 4월 MSCI, S&P 등 8개 평가기관의 데이터를 취합해 국내 기업에 대한 ESG 컨센서스를 산출했다.

고객이 보유하고 있는 주식 중 ESG 기업을 30%이상 50%미만의 비중으로 보유할 경우 0.3%p의 금리를 우대하고, 50%이상 70%미만의 비중으로 보유하면 0.5%p를, 70%이상 보유하면 0.7%p 금리를 우대한다. 이번 우대금리는 최저 5.5% 금리로 180일동안 제공한다.

이경길 신한금융투자 영업추진부장은 “많은 기업이 친환경, 사회적 책임, 투명한 경영활동에 대한 관심과 중요성이 높아졌고 투자에 있어서도 ESG의 중요성이 강조된다”며 “ESG에 대한 더 많은 관심과 투자를 위해 이번 이벤트를 준비했다”고 밝혔다.

신한금융투자는 최근 신한금융그룹 조용병 회장이 발표한 ESG 슬로건인 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World (좋은 세상을 만들기 위해 옳은 일을 하자)’를 토대로 다양한 ESG 및 사회공헌 활동을 통해 기업시민으로 사회적 책임을 다하고 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr





