커블체어, 추석 선물 특별전 진행

[아시아경제 김종화 기자] 에이블루는 다가오는 추석을 맞아 에이블루 공식몰에서 '추석 선물 특별전' 행사를 진행한다.

오는 23일까지 열리는 이번 추석 이벤트는 커블체어 그랜드와 와이더를 특별한 가격과 혜택에 선보인다.

에이블루 공식 홈페이지에서 단독으로 진행되며, 행사 제품을 구매하면 전용 커버 등을 증정한다. 2+1 선물세트의 경우 커블체어 3개 구성에 더해 전용 커버 3개와 더스트백, 기프트 박스를 증정해 최대 80% 할인된 합리적인 가격으로 구매할 수 있다.

이번 행사를 통해 판매하는 '커블체어'는 지렛대 원리를 통해 바른 자세를 유지하도록 도와주는 제품으로, 출시 후 많은 소비자의 호응을 얻어 3년 만에 800만 개 이상 판했다.

최근 출시한 신제품 '커블체어 그랜드'는 지난 3년간 고객의 피드백을 통해 얻은 빅데이터를 활용해 한국인의 체형과 좌식 습관에 맞는 최적의 사이즈로 확장하는 등 기능과 디자인을 크게 개선했다.

에이블루 관계자는 "이번 이벤트는 한가위를 맞이해 고객들의 성원에 보답하고 감사한 마음을 전하고자 기획했다"면서 "이번 추석, 소중한 분들께 커블체어와 함께 마음을 전하며 건강하고 즐거운 명절 보내시길 바란다"라고 전했다.

