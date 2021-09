쿠팡 "지역 중소상공인 판매 비중 70%…지원·투자 지속할 것"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡은 올해 2분기에 입점 중·소상공인의 판매 가운데 70% 가량이 서울 외 지역에서 발생했다고 7일 밝혔다. 적극적인 소상공인 지원과 투자가 지역 중·소상공인의 성장으로 되돌아오고 있다고 평가했다.

쿠팡에 따르면 올해 2분기 쿠팡과 거래하는 중·소상공인 중 서울 소재의 중·소상공인은 전년 동기 대비 129.6% 성장했다. 일부 지역의 경우 서울보다 더 가파르게 성장세를 보였다. 2분기 쿠팡과 함께하는 울산 소재 중·소상공인은 157.6%, 경남 중·소상공인은 145.7%, 제주도 중·소상공인은 130.1% 성장하며 서울의 성장세를 뛰어넘었다.

쿠팡은 지역 중·소상공인의 낮은 진입 장벽을 비롯해 브랜드 인지도와 기업 규모에 차별없이 공평하게 주어지는 기회 등 모두가 공정하게 경쟁할 수 있는 판매 시스템과 적극적인 지원책이 바탕이 됐다고 밝혔다. 쿠팡은 정부, 지자체와 협업해 소상공인과 농수축산인들의 디지털 판로 개척에도 도움을 주고 있다. 이를 위해 올해 4000억원 규모의 지원금을 조성했다. 이러한 투자는 지난 3월 미국 증시 상장을 통해 조달한 자금을 한국 경제 지원에 사용하겠다는 약속의 일환이다.

박대준 쿠팡 신사업 부분 대표는 "고객은 쿠팡을 통해 전국 소상공인과 농수축산인들의 품질 좋은 우수한 제품들을 쉽고 빠르게 접할 수 있게 됐고, 중소상공인들은 더 많은 판매의 기회를 얻고 있다"며 "앞으로도 지역 중소상공인들이 도전과 성장을 지속할 수 있도록 지역 투자와 상생 활동을 지속적으로 펼칠 것"이라고 말했다.

