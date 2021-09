신협, 年 7% '플러스정기적금' 출시…1인 1계좌 가능

[아시아경제 이광호 기자]신협중앙회는 최고 연 7%의 높은 이율을 제공하는 '플러스정기적금(현대카드연계형)'을 출시한다고 7일 밝혔다.

플러스정기적금은 제휴카드사와 연계한 고금리 적금상품이다. 이번 플러스정기적금은 최고 연 7%의 고금리 상품으로, 월 최소 1만원에서 최대 30만원(만기 1년)까지 1인 1계좌(개인 및 개인사업자 대상)에 한해 가입이 가능하다.

플러스정기적금은 기본 금리로 연 2.0% 이율을 제공하는 고금리 상품으로, 신협 제휴 현대카드 발급 후 발급월 포함 6개월 간 총 100만원 이상 이용 시 우대이율 4.5%포인트를 추가 제공한다.

여기에 신협 입출금 통장에 ▲플러스정기적금 자동이체 등록(0.2%포인트) ▲적금 가입월부터 만기전전월까지 연속 3개월간 월 50만원 이상 급여 이체(0.1%포인트) ▲현대카드 결제계좌로 등록(0.2%포인트) 시, 총 0.5%포인트의 추가 금리를 받을 수 있다.

신협-현대 제휴카드는 총 4종으로 개인카드 3종과 개인사업자카드 1종으로 구성돼 있다. 특히 연회비가 저렴해서 부담이 없고 모든 가맹점에서 기본 할인이 들어가는 신협-현대 ZERO카드가 가장 인기를 끌고 있다.

이상윤 신협 디지털금융본부장은 "장기화되고 있는 코로나19로 힘든 서민들의 가계 저축에 조금이나마 보탬이 되길 바라며, 앞으로도 다양한 제휴상품을 출시해 서민을 어부바할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

