CU "포켓CU서 총 5000만원 상당 명품 아이템 매주 추첨해 증정"

7000원 이상 구매·적립 시 참여 스탬프 자동 발급

횟수 제한 없이 경품별 중복 참여 가능

재난지원금 사용처로서 대규모 할인 및 증정 행사

[아시아경제 김유리 기자] CU가 멤버십 애플리케이션(앱)인 포켓CU의 스탬프 미션을 통해 명품 브랜드들의 인기 아이템을 경품으로 증정하는 '럭셔리 브랜드 시그니처 아이템 이벤트'를 진행한다고 7일 밝혔다.

편의점 주 소비층인 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 플렉스(FLEX) 문화를 반영해 유명 명품 브랜드들의 시그니처 제품들을 경품으로 증정한다. 9월 한 달 간 4주차 일정으로 총 5000만원 상당의 명품 아이템을 매주 추첨을 통해 증정한다. 주차별로 브랜드 및 제품은 변경된다.

1주차 경품은 '구찌 팔찌', '끌로에 토트백', '프라다 크로스백' 등 정통 명품 브랜드부터 '아미 가디건', '메종 키츠네 가디건', '메종 마르지엘라 버킷백' 등 최근 떠오르는 신(新)명품 브랜드까지 총 20종이다.

참여 방법은 CU에서 7000원 이상 구매(담배, 서비스 상품 제외)하고 포인트 적립 시 포켓CU에 자동으로 발급되는 참여 스탬프로 원하는 상품에 응모하면 된다. 스탬프 1개당 1회 응모할 수 있으며 횟수 제한 없이 경품별 중복 참여가 가능하다. 각 경품별 응모자 현황을 실시간으로 확인할 수 있어 경품 선택 시 당첨 확률을 높일 수 있다.

1주차 이벤트에는 6일 간 총 3만명 이상이 참여했으며 지금까지 가장 많은 응모자를 모은 상품은 '프라다 크로스백'으로 4000여 명의 선택을 받았다. 끌로에 토트백, 메종 마르지엘라 버킷백, 고야드 카드지갑, 구찌 팔찌 순으로 높은 인기를 기록 중이다.

CU는 앞으로 2~4차 이벤트에서도 '보테가베네타 클러치백', '오프화이트 반팔티', '디올 버킷햇', '발망 맨투맨' 등 다양한 인기 럭셔리 브랜드를 순차적으로 공개할 계획이다.

CU는 이번주부터 지급되는 국민지원금 사용처로 1500여종의 대규모 할인 및 증정 행사를 통해 고객의 알뜰 쇼핑을 돕는 한편, 럭셔리 경품 이벤트로 추가 혜택을 제공함으로써 고객 만족과 가맹점 매출을 동시에 잡는다는 전략이다.

오명란 BGF리테일 마케팅실장은 "최신 트렌드를 반영한 프로모션을 통해 고객에게 즐거운 쇼핑 경험을 제공하는 한편 소비 활성화로 지역 경제를 살릴 수 있는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 CU를 찾는 고객들에게 더 큰 혜택을 제공할 수 있는 차별화 마케팅을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr