상반기 금융지주 당기순이익 11.47조원…50.3% ↑

총자산은 3087조원으로 4.8% 증가

[아시아경제 박선미 기자] 올해 상반기 은행 부문을 중심으로 한 이자이익 확대와 증시 활황 영향으로 국내 금융지주의 당기순이익이 50.3%나 증가한 것으로 드러났다.

7일 금융감독원에 따르면 올해 6월 말 기준 금융지주 10개사의 연결 총자산은 3087조원이다. 지난해 말 2946조원 대비 4.8%(141조원) 증가했다. 자회사 권역별로는 은행이 109조3000억원(+5.0%) 증가했고, 금융투자는 7조1000억원(+2.3%), 보험 2조6000억원(+1.0%), 여전사 등은 16조원(+9.2%) 증가했다. 금융지주 총자산 대비 권역별 자회사의 자산 비중은 은행이 74.1%로 가장 많다. 이어 금융투자(10.3%), 보험(8.6%), 여전사 등(6.1%) 순이다.

상반기 금융지주 연결 당기순이익은 11조4671억원으로 전년동기 7조6320억원 대비 50.3%(3조8351억원) 늘었다. 권역별로는 은행이 1조4491억원으로 26.5% 늘었고 금융투자 1조6697억원(+132.2%), 보험 4102억원(+55.0%), 여전사 등 6715억원(+52.9%) 증가 실적을 냈다. 은행 부문의 경우 이자이익 확대와 전년도 대손충당금 적립 및 사모펀드 보상 관련 비용 등으로 인한 기저효과, 금융투자 부문은 증시활황에 따른 수수료수익 확대 등 영향을 받았다.

상반기 금융지주의 총자본, 기본자본, 보통주자본비율은 각각 15.55%, 14.19%, 12.73%로 집계됐다. 순이익 증가 등으로 자본비율이 전년말 대비 각각 0.92%포인트, 1.00%포인트, 0.80%포인트 상승해 규제비율을 상회하는 등 양호한 자본 건전성을 나타냈다.

금감원 관계자는 "코로나19 정책지원 종료 및 시장환경 변화 등에 따른 불확실성에 대비하도록 적정 수준의 대손충당금 적립, 자본확충·내부유보 등 손실흡수력 제고를 지도할 계획"이라고 전했다.

