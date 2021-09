KB국민카드 "8일 오후 7시 라이브커머스서 '청년떡집' 상품 사세요"

9월 8일 오후 7시부터 KB국민카드 공식 유튜브 채널에서 라이브커머스 방송 진행

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 푸드테크 전문기업 양유와 손 잡고 KB국민카드 고객 전용 종합 쇼핑 플랫폼인 국카몰에서 청년떡집의 인기 상품을 판매하는 라이브 커머스 방송을 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 방송은 오는 8일 오후 7시부터 1시간 반 동안 KB국민카드 공식 유튜브 채널을 통해 진행된다. 마약떡, 인생떡, 티라미슈떡, 로투스 비스코프 크림떡 등 인기 상품 4종으로 구성된 특별 패키지 상품과 함께 가래떡, 양갱이 등 20여 종의 상품이 판매된다.

방송 중 구매를 희망하는 고객은 국카몰 전용 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 KB국민카드의 신용·체크카드는 물론 보유한 KB국민카드 포인트로 결제 가능하며, KB페이로 결제 시 포인트 1000점 적립 혜택도 누릴 수 있다.

사전에 방송 알림 메시지를 신청한 고객 전원에게 방송 상품 구매 시 사용 가능한 1000원 할인 쿠폰이 제공되고, 상품 구매 고객에게는 추첨을 통해 5명에게 일리 커피 머신이 경품으로 증정된다.

또 방송 중 구매 인증 행사에 참여한 고객을 대상으로 실시간 추첨해 청년떡집 제품이 추가 증정되며, 구매량이 많은 고객 3명에게는 최대 포인트 20만점 적립 혜택이 제공된다.

KB국민카드 관계자는 "소상공인, 스타트업 등 판매자에게는 판매 채널 확대를 지원하고 고객들은 다양한 상품과 차별화 쇼핑 혜택을 누릴 수 있도록 앞으로도 파트너사들과의 협업을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편, 국카몰은 언택트 소비 확산 트렌드에 맞춰 올해 초 새단장 한 KB국민카드 고객 전용 종합 쇼핑몰로 실속 있는 맞춤형 혜택과 차별화된 쇼핑 경험은 물론 여행 등 다양한 생활 편의 서비스도 이용할 수 있다.

