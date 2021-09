대전 보건환경연구원, 추석 전 축산물취급업소 집중검사

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시 보건환경연구원은 8일~17일 시청 민생사법쳥찰과 함께 관내 식육판매업소, 한우취급 음식점, 전통시장, 대형마트 등지에서 무작위로 시료를 수거해 유전자확인 검사를 진행한다고 7일 밝혔다.

유전자확인 검사는 추석을 즈음해 쇠고기 소비가 증가할 것을 예상해 한우의 유통 신뢰도를 높인다는 취지로 실시된다.

시 보건환경연구원이 보유한 유전자 분석 장비를 이용해 시료에서 유전자를 추출, 한우의 유전적 특징과 비교해 적합여부를 판단하는 방식이다.

앞서 시 보건환경연구원은 지난 상반기에도 시중에서 유통되는 쇠고기와 학교급식용 쇠고기 시료를 채취해 총 46건의 유전자확인 검사를 진행한 후 결과(모두 적합)를 관계기관에 통보했다.

앞으로도 소비자 신뢰 제고를 위해 시중 판매 쇠고기와 학교급식용 쇠고기의 한우 확인검사를 확대할 계획이다.

남숭우 시 보건환경연구원장은 “과학적 검증을 통해 한우와 젖소, 수입 쇠고기 간 가격차이로 생길 수 있는 불법행위를 사전에 차단함으로써 소비자의 불안감을 해소하고 지역 내 건전한 축산물 유통질서가 확립될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr