"정의만 보고 살았다" 소방관, 유서 남기고 극단선택… "직장내 갑질 원인"

노조 "'직장 내 갑질'로 경찰에 고소장 낼 것"

[아시아경제 나예은 기자] 휴직 중이던 대전소방본부 소속 소방관이 극단적인 선택을 해 숨졌다. 동료들은 '직장 내 갑질'을 원인으로 꼽으며 책임자 처벌 등을 요구하고 있다.

6일 '소방을 사랑하는 공무원 노동조합(노조)'과 대전소방본부 등에 따르면, 전날 오전 11시쯤 대전소방본부 소속 소방관 A씨(46)가 집에서 의식을 잃은 채 발견됐다. 이후 가족의 119 신고로 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

A씨는 소방본부 상황실에서 근무하던 소방관으로 전 대전소방본부 직장협의회장이다. 그는 지난 6월부터 병가를 내고 휴직 중이었던 것으로 전해졌다.

그는 사망 전 "누가 뭐라 해도 정의 하나만 보고 살았다. 가족, 어머니 미안해요"라는 내용의 유서를 남긴 것으로 알려졌다.

한편 A씨의 동료들은 고인이 '직장 내 갑질' 때문에 극단적 선택을 했다고 주장하고 있다.

앞서 A씨는 코로나 19의 확산으로 근무자들이 배달 음식만 먹게 되자 '식사 방식 개선'을 여러 차례 요구한 것으로 알려졌다. 그러나 동료들은 "이를 처리하는 과정에서 일부 간부와 직원이 A씨에게 면박을 주고 막말을 하는 등 갑질을 했다"는 취지로 진술했다.

동료들은 "간부가 퇴근하려는 직원들을 모아놓고 A씨의 요구 사항에 대한 의견을 물었다"고 증언했다. 이에 일부 직원들이 A 씨 때문에 퇴근을 못 한다며 면박을 줬고, "전화나 잘 받으라"고 말하기도 해 A씨가 큰 충격을 받은 것으로 전해졌다.

노조는 이날(6일) 오전 11시 장례식장 앞에서 기자회견을 열고 "고인은 직장 내 정의를 세우기 위해 끝없이 투쟁했고 본인이 당한 갑질에 따른 피해 구제를 여러 번 요구했다"며 "소방본부는 이를 묵살하고 방관해 결국 극단적 선택으로 생을 마감하게 했다"고 주장했다.

이어 "고인에게 막말한 동료를 비롯해 모든 갑질자를 구속 수사해야 한다"며 "직장 내 갑질로 경찰에 고소장을 낼 것"이라고 덧붙였다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 자살예방 핫라인 1577-0199, 자살예방 상담전화 1393, 희망의 전화 129, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388 등에서 24시간 상담을 받을 수 있습니다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr