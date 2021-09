[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 6일 소방공무원 노동조합 위원들과 협력적이고 생산적인 노사 관계를 만들기 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 ‘공무원 노조법’ 개정으로 지난 7월 6일부터 소방공무원도 노동조합 설립이 가능해짐에 따라 노동조합의 출범을 축하하고 노사협의의 장을 여는 의미로 마련됐다.

이 자리에서 ▲소방노동조합 설명 ▲소방공무원 근무 여건 개선 방안 ▲소방 서비스 발전 등에 대해 이야기를 나눴다.

송성훈 서장은 “시민들의 안전을 위해 소방이 더욱 발전하는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

