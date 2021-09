박범계 ‘윤석열 사주’ 의혹에 “진행경과 따라 합동감찰 등 추가조치 고려”

[아시아경제 전진영 기자, 박준이 기자]

박범계 법무부 장관은 6일 윤석열 전 검찰총장의 ‘고발 사주 의혹’과 관련해 “진행 경과에 따라 법무부는 대검 합동감찰 등 추가조치를 고려하겠다”고 밝혔다.

박 장관은 이날 국회에서 열린 법제사법위원회 긴급현안질의에서 “해당 의혹은 정치권과 국민 모두의 관심 사안이자 정치적 중립과 관련된 사안으로 엄정한 진상조사가 필요하다”며 이같이 밝혔다.

그는 “언론에 최초로 보도가 나간 이후 김오수 검찰총장은 대검 감찰부에 진상 확인을 지시했고 손준성 검사가 사용했던 PC를 확보하는 등 신속한 조사를 진행하고 있다”며 “법무부에서는 기초적인 사실 확인을 진행하는 한편 본 사건이 가정적 전제하에 어떤 죄목으로 의결될 수 있을지 여부, 이에 따른 수사 주최 등 법리적 사항에 대한 검토를 마쳤다”고 말했다.

