목포해경, 추석 명절 민생침해 범죄 특별단속

서민경제 안정을 위한 불법 어업, 절도, 선급금 사기 등 중점단속

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양경찰서(서장 임재수)는 추석 명절을 앞두고 수산물 유통이 증가할 것으로 예상됨에 따라 6일부터 24일까지 약 3주간 민생침해 범죄 특별단속을 한다고 밝혔다.

주요 단속 대상으로는 조업 구역 위반 및 허가 외 어구 사용 등 불법조업 행위, 마을 어장 및 양식장, 선박 등 침입 절도, 장기 조업어선 선원의 하선 요구 묵살, 강제 승선 등 인권침해행위, 선원 구인난을 악용하는 선급금 사기 등이다.

목포해경은 소속 경찰서 수·형사, 파출소 등 가용세력을 동원해 관내 항·포구의 취약 시간대에 집중적으로 형사 활동을 강화하고, 마을 어장 및 양식장 주변 등 취약 해역에는 형사기동정을 배치하는 등 해·육상에서 일제 단속을 전개할 방침이다.

또한 단속의 실효성을 높이기 위해 국립수산물품질관리원과 정보를 공유하고 원산지 위반과 불량식품 가공 유통 사범에 대해서도 합동 단속을 할 예정이다.

목포해경 관계자는 “추석 명절을 맞아 서민경제에 피해를 주는 상습적이고 고질적인 범죄에 대해 강도 높게 단속을 하겠다”면서 “사안이 가볍거나 생계형 범죄에 대해서는 정상참작 사유 등을 고려ㅎ해 계도·훈방 조치도 병행할 예정이다”고 말했다.

