[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 레드벨벳 멤버 조이가 탄탄한 몸매를 과시했다.

조이는 6일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 조이는 트레이닝복도 스타일리시하게 소화하며 힙한 매력을 발산하고 있다.

한편 조이는 최근 가수 크러쉬와의 열애를 인정, 화제를 모았다.

