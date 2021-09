[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 이강덕 포항시장은 7일 포항시청 중회의실에서 열리는 ‘포항시 산하 공공기관장 간담회’에 참석한다.

