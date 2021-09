홍준표도 "선관위 합의 존중"…경선룰 갈등 봉합됐지만 '불씨' 여전

[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원이 6일 "불씨를 안고 있기는 하지만 선관위원 전원의 합의는 존중하겠다"고 밝혔다.

홍 의원이 마지막으로 선거관리위원회 결정에 승복함으로써 국민의힘 경선 주자들이 두 패로 나뉘어 갈등해온 ‘역선택 방지 조항’ 도입 등 경선룰 논란은 일단락됐다. 홍 의원처럼 역선택 방지 조항에 반대하던 유승민 전 의원과 하태경 의원 등은 이미 전날 선관위 합의 존중 의사를 밝힌 바 있다. 장성민 전 의원과 안상서 전 인천시장 등도 잇달아 선관위 결정 사항을 수용하겠다는 뜻을 밝혔다.

다만 최종 경선을 앞두고 여론조사 문항 등은 추가 논란을 불러올 수 있다는 우려가 벌써 나온다.

전날 선관위는 역선택 방지 조항을 적용하지 않되 경선룰과 관련해 1차 컷오프에서 당심(0%→20%)을 반영하고, 최종 경선에서 ‘본선 경쟁력’을 묻는 안을 제시해 선관위원 전원이 동의했다.

그러나 갈등은 임시로 봉합된 것에 불과하다는 관측도 나온다. 최종 후보 4인으로만 진행되는 3차 경선에서 여론조사는 50%를 차지하는데, 이 문항 부분은 ‘경쟁도 조사’라는 방향성 외에는 많은 부분이 미정이다. 더불어민주당 대선 후보와 1대 1 경쟁력을 묻는 방식이라는 정도만 거론됐을 뿐이다. 이 때문에 질문 방식이나 문항 설계에 따라 후보별 득실이 달라질 수 있다고 우려한다.

홍 의원 측 관계자는 "그동안 경선에서 특정 후보에게 유리한 환경을 조성하려는 것으로 해석되는 행보들이 이어졌다"면서 "본 경선 때 어떤 문항이 어떻게 될지 몰라 또다시 내홍 가능성을 우려하고 있다"고 밝혔다. 하 의원도 한 라디오에 출연해 "지난 서울시장 선거 때도 (여론조사 문항이 문제가 됐다)"면서 "세부적인 규칙이 게임(경선)하는 중에 자꾸 정해지는 것은 정치권의 고질적인 문제"라고 지적했다.

