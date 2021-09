"가을 남자 타깃" 인터컨티넨탈, 록시땅 옴므와 패키지 출시

클럽 라운지 2인 혜택, 록시땅 그루밍 제품, 네이키드 몰트 위스키 등 포함

전 객실 욕실 어메니티도 록시땅 제품으로 만날 수 있어

[아시아경제 김유리 기자] 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 가을을 맞아 남성 고객을 위해 준비된 몰트 위스키와 코스메틱 선물, 클럽 라운지 이용 혜택을 더한 '미스터 추(秋) 패키지'를 11월30일까지 선보인다고 6일 밝혔다.

패키지 고객에게는 록시땅 옴므의 '맨 올인원 스킨 케어 세트'를 선물로 증정한다. 100% 퓨어 몰트 위스키인 네이키드 몰트(50㎖) 4병과 함께 인룸 서비스로 네이키드 몰트로 만든 위스키 봉봉 초콜릿과 토닉워터, 레몬, 아이스버킷 등으로 구성된 위스키 온더락 세트를 준비해준다. 네이키드 몰트는 오크통에 최소 6개월간 숙성해 특유의 진한 향과 맛을 느낄 수 있는 블렌디드 몰트 위스키로 가을에 잘 어울리는 제품이라고 호텔 측은 설명했다.

2층에 위치한 클럽 라운지에서는 전용 체크인과 체크아웃을 포함해 애프터눈 티, 세미 뷔페와 드링크가 무제한으로 제공되는 해피아워를 즐길 수 있다. 다음 날 아침 1층 뷔페 레스토랑 '브래서리'에서 즐기는 조식도 제공된다. 봉은사가 내려다보이는 3층 피트니스 클럽과 실내 수영장도 무료로 이용 가능하다.

'미스터 추(秋) 패키지'는 추석 연휴 기간을 포함해 11월30일까지 이용 가능하다. 가격은 클럽 수피리어룸 1박 기준 세금 및 봉사료를 포함해 33만8800원부터다.

한편 지난달부터 인터컨티넨탈 서울 코엑스 전 객실에서는 욕실 어메니티로 프랑스 자연주의 브랜드 록시땅(L'OCCITANE) 제품을 만날 수 있다. 레몬 버베나 향의 샴푸, 컨디셔너, 바디워시, 바디로션, 비누 등 어메니티 5종을 기본으로 제공한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr