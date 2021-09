네이처리퍼블릭, '블랙빈 안티 헤어로스 샴푸' 대용량 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 화장품브랜드 네이처리퍼블릭은 '블랙빈 안티 헤어로스 샴푸'를 1,000ml 대용량으로 선보인다고 6일 밝혔다.

2018년 말 출시된 ‘블랙빈 안티 헤어로스 샴푸’는 우수한 제품력으로 높은 재구매율을 기록하고 있고, 현재 브랜드를 대표하는 제품으로 자리매김 하고 있다. 네이처리퍼블릭은 최근 20~30대부터 탈모로 고민하는 젊은 탈모인들이 늘고 있는 점과 가족들이 함께 쓸 수 있도록 대용량으로 출시해 달라는 소비자들의 의견 등을 반영해 이번 제품을 선보이게 됐다고 설명했다.

네이처리퍼블릭은 ‘블랙빈 안티 헤어로스 샴푸’ 1000ml 대용량 제품 출시를 기념해 오는 14일까지 20% 특별 할인 행사 실시하며, 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

‘블랙빈 안티 헤어로스 샴푸’는 제주도 검정콩 추출물을 포함한 블랙 콤플렉스가 두피와 모발 영양 공급에 도움을 주는 탈모 증상 완화 기능성 제품이다. 토탄수 성분이 피지 흡착에 도움을 주어 두피를 산뜻하게 케어해 주며, 미산성 샴푸로 모발과 두피의 pH밸런스를 맞춰 약해진 두피의 피지막을 건강한 상태로 유지시켜 준다. 또한 멘톨 성분이 두피에 쿨링감을 전해 기분까지 상쾌하게 해준다.

식물 유래 계면활성제를 함유하여 순하고 부드러운 세정력을 자랑하며 피부 일차 자극 테스트 완료로 안심하고 사용할 수 있다. 대한피부과학연구소에서 일시적 모발 인장강도(끊어짐) 개선 시험 및 즉각적 두피 세정력 개선 시험을 완료하였고, 독일 피부과학연구소 안정성 임상 테스트에서 엑설런트 등급 인증을 받았다.

