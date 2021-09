시몬스 침대, 롯데백화점 잠실점 확장 재개장

[아시아경제 김종화 기자] 시몬스 침대가 롯데백화점 잠실점에 '시몬스 롯데 잠실점'을 재개장했다.

시몬스 롯데 잠실점은 기존 10층 매장을 2배 이상 확장하며 보다 다채로운 사이즈의 매트리스와 함께 쾌적한 쇼핑 환경을 갖춘 매장으로 거듭났다. 롯데백화점 잠실점은 늘어나는 홈퍼니싱 수요에 발맞춰 9, 10층을 하이엔드 리빙 전문관인 '프라임 메종드잠실'로 탈바꿈하며, 리빙 카테고리 강화에 나섰다.

시몬스 롯데 잠실점은 10층 프라임 메종드잠실의 대표 프리미엄 브랜드로서 다양한 숙면 솔루션을 제안한다. 매장에는 최상위 매트리스 컬렉션 '뷰티레스트 블랙'의 스테디셀러인 데보라(Deborah), 로렌(Loren)을 진열해 최상의 숙면 체험 기회를 선사한다. 이와 함께 혼수 침대의 대명사로 잘 알려진 시몬스 대표 매트리스 컬렉션 '뷰티레스트'의 젤몬(Zalmon), 윌리엄(William) 등도 선보인다.

매트리스 사이즈 역시 1인 가구와 예비 신혼부부, 가족 단위 고객 등 전 고객층을 위해 슈퍼싱글(SS)부터 라지킹(LK), 킹오브킹(KK), 그레이트킹(GK)까지 골고루 구비했다. 여기에 감각적인 침대 프레임과 시몬스가 제안하는 라이프스타일 컬렉션 ‘케노샤’의 퍼니처·베딩 등을 더해, 시몬스 제품으로만 침실을 스타일링 하는 ‘시몬스 룩’도 경험할 수 있다.

시몬스 침대는 시몬스 롯데 잠실점 리뉴얼 오픈을 기념해 풍성한 혜택을 준비했다. 9월 매 주말마다 전 품목 대상 10% 할인 혜택을 선사한다. 여기에 9월 한 달간 특정 금액 이상 구매 고객들에게 3% 추가 할인 혜택이 주어진다. 또한 행사 기간 동안 구매 금액대 별로 케노샤 베딩 등 다양한 사은품도 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 소진 시 조기 종료될 수 있다.

