"500대 기업 10곳 중 7곳, 하반기 신규채용 계획 없거나 미정"

한경연, 매출액 500대 기업 대상 조사

[아시아경제 김흥순 기자] 코로나19 장기화로 국내 대기업 10곳 중 약 7곳이 올해 하반기 신규채용을 하지 않거나 계획을 수립하지 못했다는 조사결과가 나왔다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원(한경연)은 여론조사기관 리서치앤리서치에 의뢰하여 매출액 500대 기업을 대상으로 '2021년 하반기 신규채용 계획'을 조사한 결과 이같이 응답한 비율이 67.8%로 집계됐다고 5일 밝혔다.

구체적으로는 신규채용 계획을 세우지 못한 기업이 54.5%, 신규채용 계획이 전혀 없는 기업이 13.3%였다. 계획을 수립한 기업은 32.2%로 파악됐다. 이 가운데 지난해보다 채용을 늘리겠다는 기업은 53.8%, 채용규모가 작년과 비슷한 기업은 35.9%, 작년보다 채용을 줄이겠다는 기업은 10.3%로 각각 조사됐다.

한경연은 "최근 코로나19 4차 대유행 상황을 감안하면 채용시장의 한파는 지속될 것"이라며 "그나마 고용여력이 있는 일부 기업들이 일자리 창출을 위해 최선을 다하는 것으로 해석된다"고 설명했다.

신규채용 주저하는 이유

경기 악화→내부수요 부족 →고용경직성 등

기업들이 신규채용을 하지 않거나 채용 규모를 늘리지 않겠다고 답한 이유를 보면 ▲코로나19 장기화에 따른 국내외 경제 및 업종 경기 악화(32.4%) ▲고용경직성으로 인한 기존 인력 구조조정 어려움(14.7%) ▲최저임금 인상 등 인건비 부담 증가(11.8%) 등의 순으로 나타났다. 기타(32.3%) 의견으로는 '기업 내 수요 부족(90.9%)'이 대부분을 차지했다.

신규채용을 늘리겠다고 응답한 기업들은 ▲회사가 속한 업종 경기 호전 전망(38.1%) ▲경기 상황에 관계 없이 미래 인재 확보(33.4%) ▲대기업이 신규채용을 늘려야 한다는 사회적 기대 부응(9.5%) ▲ESG(환경·사회·지배구조), 4차 산업혁명 등 신산업 또는 새로운 직군에 대한 인력수요 증가(9.5%) 등을 이유로 꼽았다.

비대면·경력·수시채용 확대

기업들은 하반기 채용시장 변화 전망에 대해 ▲언택트(비대면) 채용 도입 증가(24.3%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ▲경력직 채용 강화(22.5%) ▲수시채용 비중 증가(20.3%)를 주목했다. 이 밖에 ▲4차 산업혁명 관련 분야 인재채용 증가(9.4%) ▲인공지능(AI) 활용 신규채용 증가(8.7%) ▲블라인드 채용 확산 등 공정성 강화(7.2%) 순으로 변화를 예상했다.

올해 대졸 신규채용에서 언택트 방식을 활용했거나 이를 고려 중인 기업 비중은 71.1%로 지난해와 비교해 16.9%p 증가했다. 또 수시채용을 활용한 기업 비중은 63.6%로 전년 대비 11.1%p 증가했다. 이 가운데 수시채용만 진행한다는 기업이 24.0%였고, 공개채용과 수시채용을 병행한다는 기업은 39.6%였다. 공개채용만 진행하는 기업은 36.4%에 그쳤다.

ESG 인재 채용 비중 늘었다

최근 ESG 경영의 중요성이 대두되면서 관련 인재를 채용하려는 기업들의 움직임도 늘고 있는 것으로 파악됐다. 올해 하반기 ESG 관련 인재를 채용할 계획이 있다고 응답한 기업은 25.6%로 조사를 시작한 상반기(14.5%) 보다 11.1%p 증가했다.

현재 ESG 인재 채용을 하지 않는 기업은 74.4%로 이 가운데 32.2%는 재교육, 부서이동 등 기존 인력을 활용해 ESG 이슈에 대응할 계획이라고 밝혔다. 이 밖에 ▲구체적인 대응 계획 없음(28.9%) ▲현 ESG 관련 인력 유지(27.8%) ▲외부 컨설팅 기관 활용(5.6%) 순으로 응답했다.

"신규채용 위한 규제 완화·신산업 육성 지원 필요"

기업들은 대졸 신규채용을 늘리기 위해 정부와 국회가 중점적으로 추진해야 할 정책으로 '노동, 산업 분야 등 기업규제 완화(38.8%)'를 가장 많이 꼽았다. 이어 ▲신산업 성장 동력 육성 지원(25.6%) ▲고용증가 기업 인센티브 확대(24.0%) ▲정규직·유노조 등에 편중된 노동시장 이중구조 개선(5.8%) ▲진로지도 강화, 취업정보 제공 등 미스매치 해소(5.0%) 등의 순이었다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "최근 코로나19 재확산 영향으로 실물경제 회복의 불확실성이 증대되면서 청년 고용시장은 여전히 안갯속"이라며 "청년실업을 해소하기 위해 규제 완화와 고용유연성 제고, 신산업 분야 지원 확대 등 기업들의 고용여력을 확충하는 데 총력을 기울여야 한다"고 주장했다.

