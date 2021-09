[아시아경제 이승진 기자] 서울 송파구 석촌호수에서 30대 추정 남성이 물에 빠져 숨친 재 발견됐다.

4일 경찰과 소방에 따르면 이날 오전 0시 53분께 석촌호수에 사람이 빠졌다는 신고가 접수돼 소방대원들이 출동했다.

소방대원들은 곧장 수색에 나섰으나 실종자를 발견하지 못했다. 날이 밝은 뒤 3차 수색에 나선 끝에 이날 오전 11시 8분께 시신을 발견했다.

시신에는 육안상 특별한 외상은 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 부검을 의뢰하고 투신 가능성 등 정확한 사망 경위를 조사할 방침이다.

