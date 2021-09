벨기에 왕실서 코로나 확진자…국왕 부부 격리 들어가

[아시아경제 조유진 기자] 벨기에 왕실에서 코로나19 확진자가 나와 필리프 국왕과 마틸드 왕비가 격리중이라고 주요 외신들이 2일(현지시간) 보도했다.

벨기에 왕실은 이날 성명을 통해 국왕 부부가 이날부터 모든 대중 행사 참석 일정을 취소하고, 향후 며칠간 외부와의 접촉을 제한하기로 했다고 밝혔다.

왕실은 성명에서 "왕실 내 코로나19 사례가 확인되면서 국왕과 왕비가 방역 규정에 따라 예방 차원에서 앞으로 며칠 간 외부와의 접촉을 제한하기로 결정했다"고 밝혔다.

왕실 측은 코로나19 양성 판정을 받은 사람이 누구인지는 공개하지 않았지만, 벨기에 공영방송 VRT는 국왕 부부의 셋째 자녀인 15세 에마뉘엘이나 넷째 13세 엘레오노르 중 한 명이라고 전했다. 국왕과 왕비는 모두 음성 판정을 받았다.

국제 통계 사이트 월드오미터에 따르면 벨기에의 코로나19 일일 신규 확진자는 8월 이래 1500명에서 2000명대 사이를 오가고 있다.

3일 발표한 일일 확진자는 2204명으로 집계됐다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr