한국비엔씨 "안트로퀴노놀 임상 피험자 확대서 '5단계 환자' 제외"

[아시아경제 박형수 기자] 대만 골든바이오텍이 임상시험을 진행 중인 '안트로퀴노놀'의 임상시험 피험자 확대 범위가 당초 공개했던 것보다 좁은 것으로 나타났다.

는 3일 보도자료를 통해 "골든바이오텍사는 FDA에서 변경 승인받은 임상의 피험자 선정기준에 코로나감염으로 인한 경증내지 중등증의 입원환자로 마스크나 코 삽입기를 이용한 산소치료를 필요로 하는 환자(WHO 코로나 환자 임상진척도 4단계)를 포함하는 것"이라고 밝혔다.

앞서 한국비엔씨는 지난달 30일 현재 진행 중인 경증~중등증 코로나 입원환자에서 비침습적 호흡이나 고농도 포화 산소가 필요한 중증환자에까지 피험자 모집을 확대해도 된다는 동의를 받았다고 공개했다.

회사 측은 "골든바이오텍의 공시사항과 당사에 통보해온 내용을 바탕으로 게재한 내용"이라고 설명했다. 이어 "전날 대만의 골든바이오텍사는 미 FDA에서 변경승인받은 임상의 피험자 선정기준에 비침습적 호흡과 고농도 산소를 포함하는 중증환자(WHO 코로나 환자 임상진척도 5단계)는 포함하지 않는다고 알려왔다"고 덧붙였다.

경증이나 중등증 코로나19 입원환자에서 비침습적 호흡이나 고농도 포화산소가 필요한 중증환자에까지 피험자 모집을 확대해도 된다는 동의를 받았다는 내용보다 범위가 줄어든 것이다.

한국비엔씨는 해당내용을 임상시험정보사이트 클리니컬트라이얼을 통해 확인할 수 있다고 소개했다. 아우러 투자자의 판단 오류를 최소화하고자 정정기사를 게재한다고 덧붙였다.

