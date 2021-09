[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 정류장이 아닌 곳에서 태워달라며 막무가내로 시내버스를 막은 60대 남성에게 벌금 400만원이 떨어졌다.

대구지법 제1형사단독(부장판사 이호철)은 3일 시내버스 운행을 방해한 혐의(업무방해)로 재판에 넘겨진 A 씨에 대해 벌금 400만원을 선고했다고 밝혔다.

A씨는 지난 2월 1일 오전 11시 10분쯤 대구 동구의 한 도로에서 시내버스 앞을 20분간 가로막아 운행을 막은 혐의를 받고 있다.

법원에 따르면 A씨는 버스정류장이 아닌 곳에서 자신을 태워달라고 요구하자 운전기사가 응하지 않자 이 같은 범행을 저질렀다.

재판부는 “버스가 정류장을 출발해 30m 이상 진행하던 중 피고인이 버스 앞을 가로막았고, 경찰관이 현장에 도착할 때까지 운행을 방해한 사실이 인정된다”며 “죄질이 좋지 않고, 반성하고 있지 않은 점 등을 종합했다”고 판시했다.

