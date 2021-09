[아시아경제 박지환 기자] 손오공은 3일 운영자금 사용 목적으로 50억원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 사채 만기일은 2024년 9월 7일이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr