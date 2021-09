中 글로벌 자본시장 '왕좌'의 꿈…베이징 증권거래소 설립(종합)

시진핑, "베이징 거래소 서비스 혁신형 중소기업의 본거지 될 것"

WSJ, 베이징은 홍콩ㆍ상하이ㆍ선전과 어깨 나란히 하지 못할 것

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 수도 베이징에 증권거래소가 들어선다. 홍콩과 상하이, 선전에 이어 4번째 거래소다.

시진핑 중국 국가 주석은 2일 밤에 열린 '중국국제서비스무역교역회(CIFTIS)' 개막식 축사에서 베이징에 거래소를 신설하겠다고 밝혔다. 시 주석은 "베이징 거래소는 서비스 혁신형 중소기업의 본거지가 될 것"이라고 말했다.

중국 정부는 구체적인 거래소 설립 일정에 대해선 밝히지 않았지만 미ㆍ중 갈등 상황 등을 감안, 출범을 서두를 것으로 관측된다.

베이징 거래소 설립은 크게 3가지 목적을 가지고 추진되는 것으로 보인다. 우선 중국 자본시장 개혁의 일환이자 미국 주도의 자본시장을 중국 중심으로 만들어 글로벌 자본시장 왕좌에 오르겠다는 중국 지도부의 속내가 담겨 있다.

또 중국 IT 벤처 등 기술기업을 적극 육성하겠다는 의지의 표명이기도 하다. 중국은 2013년부터 베이징에 중ㆍ소 벤처기업들이 자금을 조달할 수 있는 '신삼판(新三板)'이라는 장외거래 시장을 운영하고 있다. 전국중소기업지분양도시스템(NEEQ)이라 불리는 이 시장은 장내 시장 진입을 준비하는 중ㆍ소 벤처기업들이 투자금을 모으는 곳이다. 베이징 거래소 설립은 신삼판을 확대해 중ㆍ소 벤처기업들이 보다 쉽고, 더 많은 해외 투자금을 유치할 수 있도록 하겠다는 뜻이다.

러룽뤼 킹스칼리지런던 법학 교수는 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 "중국 정부는 차세대 기술회사를 육성하고 싶어 한다"면서 "베이징 거래소는 신삼판이라 불리는 NEEQ의 구조조정으로 봐야 한다"라고 말했다.

실제 신화통신은 베이징 거래소는 신삼판의 일부이며, 중국은 혁신 계층과 함께 보다 개선된 신삼판을 형성하게 될 것이라고 의미를 부여했다.

베이징 거래소 설립의 또 다른 목적은 중국 기술기업의 해외 상장을 막겠다는 뜻도 포함돼 있다. 중국판 우버인 디디추싱이 대표적인 사례다. 중국 정부는 자제 권고에도 뉴욕 상장을 강행한 디디추싱에 국가안보 위반 혐의를 적용, 조사중이다.

WSJ는 베이징 거래소 설립과 관련해 중국 지도부가 한편에선 자본시장에 힘을 실어주면서 또 다른 한편에선 이미 성장한 기업들을 '길들이기'하고 있다고 지적했다.

프랑스 금융회사인 나타시스 홍콩의 앨리시아 가르시아 헤레로 지역경제 전문가는 "지난 몇 주 동안 중국에서 발표된 모든 조치는 권력의 중앙집권화와 강력한 감독 규제라는 공통점이 있다"면서 "최근 시 주석이 언급한 '공동부유'는 부의 재분배를 의미하며, 중국 부호들 사이에 우려를 불러일으키고 있다"고 말했다.

WJS는 전문가들의 말을 인용, 베이징 거래소가 홍콩, 상하이, 선전 거래소와 어깨를 나란히 할 것이라는 기대감은 낮다고 전했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr