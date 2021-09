속보[아시아경제 김은별 기자] 고승범 금융위원장이 앞으로 이주열 한국은행 총재와 가능한 많이, 자주 만나겠다고 밝혔다. 고 위원장은 3일 오전 이 총재와 만나기 위해 서울 중구 한은 본관을 방문, 기자들과 만나 "금통위원으로 5년 4개월이나 있었던 만큼 오늘 상견례 자리"라며 "앞으로 이 총재와 가능한한 자주, 많이 만날 것"이라고 밝혔다.

그는 "공식적이든 비공식적이든 만나 여러 이슈에 대해 상의할 것"이라며 "오늘은 상견례 자리지만 최근 코로나19 여건 하에서 실물경제 상황과 가계부채 관리 등 금융불균형 이슈에 대해 논의하겠다"고 말했다.

