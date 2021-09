바이든, "기후위기는 현실...인프라 법안 통과토록 의회 압박할 것"

"인프라 확충해야 기후위기 대응력 높일 수 있어"

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 대통령이 허리케인 아이다 피해와 관련해 기후변화에 따른 위기임을 강조하며 이에 대한 국가 대응력을 높이기 위해 인프라 투자법안이 조속히 통과돼야한다고 강조했다. 이와함께 미 연방기관들의 가용 전력을 총동원해 지원에 나설 것이라며 주요 정유시설 피해에 따른 유가 급등을 막기 위해 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

2일(현지시간) 바이든 대통령은 이날 백악관에서 가진 연설에서 "아이다 같은 극심한 폭풍은 기후위기가 눈앞에 다가온 현실이며, 국가가 기후위기에 더 잘 대비할 필요가 있음을 상기시켜준다"며 "기후위기에 대한 대응력을 높이기 위해서는 인프라 투자법안이 반드시 통과돼야하며, 이것이 조속히 통과되도록 의회를 압박할 것"이라고 강조했다.

이와함께 미국 최대 정유시설들이 밀집한 루이지애나주의 태풍피해로 유가 인상 압박이 커질 수 있다며 이를 막기 위해 모든 전력을 기울이겠다고 밝혔다. 바이든 대통령은 "아이다가 강타한 지역은 우리나라 석유 생산 및 정제 인프라의 핵심 지역"이라며 "석유가 계속 공급되도록 비축분 사용을 포함한 모든 수단을 마음대로 쓰라고 에너지부 장관에게 지시했다"고 밝혔다.

이어 "루이지애나주와 미시시피주에 휘발유 공급을 확대하고 지금 같은 위태로운 시기에 가용성을 높이기 위해 환경보호청(EPA)이 이들 주에 대한 긴급 면제 조처를 승인했다"고 강조했다. 앞서 EPA는 이들 주에서의 연료 부족 사태를 방지하기 위해 동절기용 연료가 판매되도록 관련 면제 조처를 단행한 것으로 알려졌다.

이밖에 바이든 대통령은 "연방항공청(FAA)에 에너지 인프라에 대한 피해를 평가하기 위해 감시 드론 사용을 승인하라고 지시했다"며 "국방부, 국토안보부, 에너지부에는 피해 정도를 평가할 때 모든 위성 사진을 즉각 이용할 수 있도록 요청했다"고 밝혔다.

한편 CNN 등 외신에 따르면 이날 허리케인 아이다가 지나간 뉴욕과 뉴저지, 펜실베이니아, 메릴랜드주 등 미 북동부 지역에서 지금까지 최소 25명이 사망하고 20만가구 이상이 정전피해를 입은 것으로 집계됐다.

