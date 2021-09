경기도, 사회적 경제기업 '추석맞이 상품판매 기획전'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 판로 확대에 어려움을 겪는 도내 사회적경제기업을 위해 '추석 명절맞이 사회적경제 단기기획전'을 마련한다.

경기도가 주최하고 경기사회적경제센터가 주관하는 이번 행사는 37개 기업 140개 제품이 ▲안양역사(9월7~30일) ▲수원역사(9월9~10월7일) ▲하남 스타필드(10월1~4일)에서 각각 판매된다.

도는 지난 달 17일까지 참여기업 공모를 통해 22개 시ㆍ군 37개 사회적경제 기업을 모집했다.

주요 판매상품은 수제 쌀조청, 미니에코백, DIY소품(소비자가 원하는 물건을 직접 만들 수 있도록 한 상품) 뿐만 아니라 명절용 각종 선물세트 등이다.

도는 코로나19로 판로 확대에 어려움을 겪는 도내 사회적경제기업이 이번 행사를 통해 소비자들과 더 폭넓게 만날 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김영철 도 소통협치국장은 "사회적경제기업은 지속가능한 공동의 일자리를 창출하고 지역사회 활성화 등 공동이익을 추구하고 있다"며 "이번 사회적경제 단기기획전을 통해 따뜻한 소비를 체험하기를 바라며, 경기도는 앞으로도 사회적경제 판로지원에 힘쓰겠다"고 전했다.

