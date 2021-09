케어빌리지, 한가위 맞이 의료용 전동침대 구매 이벤트

[아시아경제 장효원 기자] 복지용구 전문기업 케어빌리지에서 한가위를 맞아 의료용 전동침대를 저렴하게 구매할 수 있는 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

의료용전동침대는 노인장기요양보험 등급을 받은 수급자가 본인부담금 15%만 부담하고 대여해서 사용하거나 일반 고객들이 필요에 의해 대여하는 경우들이 많은데 코로나19 이후 대여보다는 구매를 원하는 고객들이 늘어나고 있다.

이에 케어빌리지에서는 한가위에 명절선물을 고민하는 고객들을 위해 선착순 5명에게 에스쁘아 전동침대를 45% 할인된 금액에 구매할 수 있는 이벤트를 준비했다.

이벤트 제품인 에스쁘아는 프랑스베드사의 수입 1등급 프리미엄 의료용 침대로, 가구형 원목 디자인과 국내산과는 차별화된 우레탄&화이버 매트리스로 91cm의 넓은 세미 와이드폭과 높낮이 조절이 가능한 저상 설계로 낙상위험도 줄이고 간병에도 편안함을 더했다.

김재형 케어빌리지 대표는 “코로나19로 안전하고 건강하게 집에서 재가요양을 원하는 어르신들이 늘어나고 있다”며 “이에 따라 많은 문의 요청으로 부담없이 프리미엄 의료용 전동침대를 구매할 수 있는 이벤트를 준비했으니 이를 통해 더욱 풍성한 한가위가 될 수 있기를 바란다"고 전했다.

한편 해당 이벤트는 9월 한 달간 진행되며 자세한 내용은 케어빌리지 홈페이지에서 확인할 수 있다.

