아이발티노스타트 연구결과 논문, SCI급 국제학술지 등재

크리스탈지노믹스, 아이발티노스타트 고혈압 치료효과 확인

[아시아경제 박형수 기자] 크리스탈지노믹스는 후성유전학 표적 저해제인 아이발티노스타트(CG-745)의 고혈압 치료 가능성을 제시하는 연구 결과가 국제학술지 ‘Hypertension 저널(IF=10.19)’ 최신호에 등재됐다고 2일 밝혔다.

고지방 섭취로 인한 비만은 교감신경계의 흥분, 산화스트레스, 염증, 호르몬 불균형 등 다양한 경로를 통해 고혈압을 유발할 수 있다. 최근 후성유전학이 비만관련 고혈압의 병생리학적 매커니즘으로 부상하고 있다.

연구팀은 고지방 섭취로 인해 고혈압 증상을 보이는 마우스를 대상으로 위약 또는 아이발티노스타트를 투여한 후 혈압변화를 비교 관찰했다. 연구 결과 아이발티노스타트를 투여한 마우스 혈압이 정상 수준으로 회복하는 것을 확인했다.

연구팀은 아이발티노스타트에 의한 후성유전체 변화가 MsrA(Methionine Sulfoxide Reductase A) 환원효소 발현 회복과 원활한 황화수소 생성을 유도하고, 이를 통해 고혈압을 치료할 수 있다는 것을 규명했다. 인체는 일정한 수준의 혈압을 유지하기 위한 항상성 매커니즘이 존재한다. 대표적인 항상성 매커니즘은 MsrA 환원효소에 의한 호모시스테인(Homocysteine) 대사다.

MsrA 환원효소에 의한 호모시스테인 대사는 황화수소(Hydrogen sulfide) 생성을 유도한다. 황화수소는 활성산소를 제거하고 혈압을 낮추는데 중요한 체내 발생 기체분자다. MsrA 환원효소 감소는 호모시스테스인 대사 능력을 저하시켜 체내 호모시스테인 농도가 증가하고 황화수소 발생 감소결과로 이어진다.

실제로 호모시스테인 수치는 뇌졸중, 심장마비, 말초혈관 순환장애 등 혈관 질환을 갖고 있는 환자에게서 높게 나타난다.

연구는 국가연구지원사업을 통해 수행했다. 논문명은 ‘히스톤 탈아세틸효소의 억제는 MsrA / 황화수소 축의 회복을 통해 고지방 식이로 유도된 고혈압을 개선한다’로 SCI급 국제학술지 최신호에서 확인할 수 있다.

