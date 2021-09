국민 10명 중 8명 "온라인 혐오표현 심각"

인권위 '온라인 혐오표현 인식조사' 결과 발표

[아시아경제 이관주 기자] 온라인 혐오표현 문제가 대해 국민 10명 중 8명 가까이 심각한 수준으로 보고 있다는 조사 결과가 나왔다.

국가인권위원회가 2일 발표한 '온라인 혐오표현 인식조사' 결과를 보면, 온라인 혐오표현 문제에 대해 '심각하다'는 응답이 79.3%를 차지해 오프라인(67.2%)보다 많았다. 온라인 혐오표현을 접한 장소는 인터넷 뉴스 기사 및 댓글(71.0%), 유튜브 등 개인 방송(53.5%), 커뮤니티 게시판(47.3%), SNS(35.9%) 등 순이었다.

다만 이 같은 표현을 접하고도 대부분 소극적으로 대처했다. '문제가 있는 표현이라고 생각했다'(73.5%)면서도 '대응하지 않았다'(40.2%)거나 '피하게 되었다'(33.6%)는 응답이 73.8%였다. 온라인 혐오표현 대응 방안으로 '용이한 신고·조치 절차마련'(89.5%). '디지털 리터러시 등 교육강화'(87.5%), '관련 기구의 적극 심의·조치(87.3%)' 등에 대다수가 동의하였다.

이와 함께 응답자들은 코로나19 이후 우리 사회에 혐오와 차별이 증가했다(59.5%)는 응답이 절반을 넘은 가운데 향후 혐오와 차별로 인해 사회적 갈등이 더 심해지고(90.2%), 범죄로 이어질 수 있으며(87.7%), 소수의 자유가 위축될 것(79.5%)으로 전망했다.

우리 사회의 혐오와 차별을 해소하기 위한 방안으로 가장 많이 꼽은 것은 '정치인·언론이 혐오를 부추길 수 있는 표현이나 보도 자제'(90.3%)였다. 학교 내 혐오차별 예방 교육 확대(89.9%)와 혐오차별 인식개선 교육·캠페인 강화(89.4%) 등도 언급됐다.

한편 이번 조사는 인권위가 여론조사 전문기관인 리얼미터에 의뢰해 5월 20~25일 전국 만 15세 이상 1200명을 대상으로 무선 모바일조사 방식으로 실시했다. 95% 신뢰수준에서 표본오차는 ±2.8%p 수준이다.

