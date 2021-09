삼성자산운용, KODEX 차이나 ETF 4종 보수 인하

총보수 연 0.12%… 업계 최저 수준

[아시아경제 이민지 기자] 삼성자산운용은 중국 관련 KODEX ETF 4개에 대한 보수를 업계 최저 수준으로 인하한다고 2일 밝혔다.

대상 상품은 KODEX 차이나 CSI300, KODEX 차이나 A50, KODEX 차이나 항셍테크, KODEX 차이나H로 총 보수는 모두 연 0.12%이다. 이로써 삼성자산운용은 중국 시장지수 ETF 관련 업계 최저 보수 수준의 라인업을 갖추게 되었다.

또 삼성자산운용은 중국 관련 KODEX ETF 중 기존에 중국본토, China 등으로 혼용하여 사용하던 상품의 명칭을 ‘KODEX 차이나’로 통일했다. 삼성자산운용의 중국 관련 KODEX ETF는 총 6종으로 이번에 변경되는 상품은 5개다. KODEX 중국본토 CSI300, KODEX 중국본토 A50, KODEX 심천 ChiNext(합성), KODEX China H, KODEX China H 레버리지(H)를 각각 KODEX 차이나 CSI300, KODEX 차이나 A50, KODEX 차이나 심천ChiNext(합성), KODEX 차이나 H, KODEX 차이나 H 레버리지(H)로 변경한다. 이로써 투자자들은 상품에 대해 보다 쉽게 이해할 수 있게 됐다.

삼성자산운용 관계자는 “최근 투자자들에게 관심이 높은 중국시장 관련 KODEX ETF 시리즈에 대해 보수 인하와 명칭을 통일했다”며 “투자자들이 중국 관련 상품 선택과 장기 투자 시 도움이 될 것”이라고 밝혔다

